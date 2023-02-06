Январская недвижимость: что-то — по инерции вверх, многое — по тенденции вниз

Игроки рынка жилой недвижимости начинают делиться итогами января. И если кулуарные разговоры полны пессимизма, связанного с очевидным падением спроса и неопределенностью дальнейшего развития событий, то официальные данные выглядят чуть бодрее.
Игроки рынка жилой недвижимости начинают делиться итогами января. И если кулуарные разговоры полны пессимизма, связанного с очевидным падением спроса и неопределенностью дальнейшего развития событий, то официальные данные выглядят чуть бодрее.
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