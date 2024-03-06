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Китай отказался от упоминания о "мирном воссоединении" с Тайванем

Китай отказался от упоминания о "мирном воссоединении" с Тайванем

В 2024 году Китай увеличит свои расходы на оборону на 7,2%. Пекин также ужесточает свою позицию в отношении Тайваня, опуская ранее применяемую формулировку о "мирном воссоединении" с островом, пишет Reuters.

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