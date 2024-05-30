Русские ракеты уже подтвердили слова Лаврова: Первые истребители F-16 уничтожены на Украине, не поднявшись

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что наша страна будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, а переданные Украине эти военные самолёты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемых странами НАТО для ВСУ.