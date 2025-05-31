Трамп выразил недоумение из-за ударов РФ по Украине в разгар переговоров

Дональд Трамп выразил свое удивление в связи с недавними ракетными ударами России по украинским городам, которые произошли в тот момент, когда, по его словам, переговорный процесс находился на завершающей стадии.
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