А госдолг Украины всё растет и растет

Государственный долг Украины увеличился на $13,4 млрд, до 78,5% ВВП в 2022 году, как сообщил Минфин. В то же время, номинальное ВВП снизилось до $161 млрд, а прямой государственный долг к ВВП увеличился до 71,6% в сравнении с 43,3% в 2021 году.