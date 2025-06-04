Городской пляж в Барнауле откроется после снижения уровня воды в Оби

Кроме того, перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно Дата открытия барнаульского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна, поскольку это напрямую зависит от того, когда спадет уровень воды в Оби, пишет "Толк".