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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Городской пляж в Барнауле откроется после снижения уровня воды в Оби

Городской пляж в Барнауле откроется после снижения уровня воды в Оби

Кроме того, перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно Дата открытия барнаульского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна, поскольку это напрямую зависит от того, когда спадет уровень воды в Оби, пишет "Толк".

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