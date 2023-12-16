Миллиардер южноафриканского происхождения, основатель SpaceX Илон Маск cделал интересное высказывание, которое, вероятно, шокировало людей, воспитанных на американской масс-культуре.
Илон Маск свёл с ума американцев: "Инопланетян не существует"
Комментарии
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Александр Теплов
Видно повлияла солнечная активность на Макса - написать ,говорить такую чушь. Передайте ,что я готов доказать, ему обратное... Нужно его желание... https://www.youtube.com/watch?v=iMJDX8Uje7I&t=701s&ab_channel=TVExtra
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АТ
Александр Теплов
https://mirtesen.ru/people/437041617/blog/46861137633
Контакты не прекращались с ... - 2 июля - Александр Теплов - 437041617
МирТесен
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