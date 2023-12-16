Илон Маск свёл с ума американцев: "Инопланетян не существует"

Александр Теплов

Видно повлияла солнечная активность на Макса - написать ,говорить такую чушь. Передайте ,что я готов доказать, ему обратное... Нужно его желание... https://www.youtube.com/watch?v=iMJDX8Uje7I&t=701s&ab_channel=TVExtra