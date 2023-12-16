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Царьград

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Илон Маск свёл с ума американцев: "Инопланетян не существует"

Илон Маск свёл с ума американцев: "Инопланетян не существует"

Миллиардер южноафриканского происхождения, основатель SpaceX Илон Маск cделал интересное высказывание, которое, вероятно, шокировало людей, воспитанных на американской масс-культуре.

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Комментарии
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Александр Теплов
Видно повлияла солнечная активность на Макса - написать ,говорить такую чушь. Передайте ,что я готов доказать, ему обратное... Нужно  его желание...   https://www.youtube.com/watch?v=iMJDX8Uje7I&amp;t=701s&amp;ab_channel=TVExtra
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1 д.
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Александр Теплов
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Контакты не прекращались с ... - 2 июля - Александр Теплов - 437041617
МирТесен
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1 д.

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