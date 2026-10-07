32 млн рублей урал мошенник у жителей Краснодара. Жулик обещал жертвам хорошую прибыль за вложение денег в бизнес

32 млн рублей урал мошенник у жителей Краснодара. Жулик обещал жертвам хорошую прибыль за вложение денег в бизнесВ Краснодаре задержали 35-летнего местного жителя, его подозревают в мошенничестве.
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