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«Спартак» мог побеждать 4:1, 4:2. Посмотрите, сколько у них было моментов». Корнеев о матче с «Динамо»

«Спартак» мог побеждать 4:1, 4:2. Посмотрите, сколько у них было моментов». Корнеев о матче с «Динамо»

В субботнем матче 9-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. «Посмотрите, сколько моментов было у «Спартака».

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