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DM: глава генштаба Британии Сандерс пригрозил отставкой из-за сокращения финансирования армии

DM: глава генштаба Британии Сандерс пригрозил отставкой из-за сокращения финансирования армии

Начальник Генерального штаба Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил уйти в отставку из Министерства обороны, если сокращения в армии продолжатся, сообщает Daily Mail.

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