Страна и люди
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Страна и люди

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Politico: США откажутся от ведущей роли в группе содействия Украине

Politico: США откажутся от ведущей роли в группе содействия Украине

США откажутся о ведущей роли в группе содействия Украине. Об этом сообщает Politico. «Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», - говорится в публикации.

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