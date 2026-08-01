Politico: США откажутся от ведущей роли в группе содействия Украине

США откажутся о ведущей роли в группе содействия Украине. Об этом сообщает Politico. «Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», - говорится в публикации.
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