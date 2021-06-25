Вести Кузбасс

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Нацпроект помог кемеровским энергетикам быстрее строить воздушные линии

Нацпроект помог кемеровским энергетикам быстрее строить воздушные линии

Кемеровские энергетики теперь быстрее строят воздушные линии. В рамках национального проекта «Производительность труда» внедряют технологии бережливого производства.

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