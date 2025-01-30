Дудаев: сообщения о пропаже Кадырова из информационного поля - вбросы

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января официально находится в отпуске, но «держит все вопросы на личном контроле» и появляется на мероприятиях.