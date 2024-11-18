София Ротару продаёт подаренное Лужковым жилье

О жизни народной артистки СССР Софии Ротару с некоторых пор практически ничего не было известно. Еще в 2022 году она покинула свой роскошный особняк под Киевом, скрывалась у себя на родине, в селе Маршинцы Черновицкой области, и при первой возможности перебралась с семьей в Италию.