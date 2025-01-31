Отключение электроэнергии в Новоаннинском 31 января с 13.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Калинина 42-50, 56-66А, 43-65, 52, 54, 54 гараж, 72-112, школа №2, 121А, 121- 123, магазин И.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 31 января с 13.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Калинина 42-50, 56-66А, 43-65, 52, 54, 54 гараж, 72-112, школа №2, 121А, 121- 123, магазин И.