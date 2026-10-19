После напряженной игры на шахматном турнире в Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
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