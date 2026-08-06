В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига

Германия должна инициировать консультации с другими странами Североатлантического альянса в соответствии со статьей 4 Устава НАТО после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига.
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