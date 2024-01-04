Четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на новосибирской трассе

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Болотнинском районе. Водитель легковушки во время обгона не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль, а затем – в попутный грузовик.
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