ВС РФ ударили по месту «сходки» военных Киева и Запада: последствия, комментарий Минобороны

Российские войска 13 апреля нанесли удар по Сумам на Украине, где проходило совещание военных ВСУ, в результате чего было уничтожено более 60 украинских военнослужащих из украинской оперативно-тактической группы «Северск».
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