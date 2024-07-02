Украинские военные гибнут от антисанитарии, а не в боях.Вооружённые Силы Украины (ВСУ) в Херсонской области, находящиеся на правом берегу Днепра, подверглись эпидемии холеры, по причине которой погибли уже не менее дюжины военнослужащих.