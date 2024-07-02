Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Филипчук: Киев пытается скрыть эпидемию холеры

Филипчук: Киев пытается скрыть эпидемию холеры

Украинские военные гибнут от антисанитарии, а не в боях.Вооружённые Силы Украины (ВСУ) в Херсонской области, находящиеся на правом берегу Днепра, подверглись эпидемии холеры, по причине которой погибли уже не менее дюжины военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх