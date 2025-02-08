Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 969 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Помнится уже принимали решение не платить взносы в какую-то комиссию. А потом поняли что без взноса депусратам канику...Россия отказалась...
  • Татьяна Гладкова
    О,"дитя" сделало первый шаг! Давай Россия , смелей,ещё много чего затоптать надо.Россия отказалась...
  • Tatyana Fedotova
    Неужели поумнели?Россия отказалась...

RND: Шольц заявил, что при введении США пошлин, ЕК отреагирует мгновенно

Реакция ЕК на введение США пошлин на товары из Европы будет очень быстрой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе The RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Конечно реакция будет быстро. Если мылись редко и в холодной воде, то сразу перестанут мыться. Будет цветущий сад чуханов...
Ответить
17 час.
наверх