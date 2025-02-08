RND: Шольц заявил, что при введении США пошлин, ЕК отреагирует мгновенно

Реакция ЕК на введение США пошлин на товары из Европы будет очень быстрой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе The RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии