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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

В ЦИТО на улице Приорова приступили к выпуску уникальных протезов

Московский авиационный институт совместно с Центром инновационных технологий в ортопедии Ростеха разработали первый в России ревизионный эндопротез тазобедренного и коленного суставов полностью отечественного производства.

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