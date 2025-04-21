В ЦИТО на улице Приорова приступили к выпуску уникальных протезов

Московский авиационный институт совместно с Центром инновационных технологий в ортопедии Ростеха разработали первый в России ревизионный эндопротез тазобедренного и коленного суставов полностью отечественного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии