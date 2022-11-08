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Задоров в матче с «Айлендерс»: 1-я передача в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 25:02

Задоров в матче с «Айлендерс»: 1-я передача в сезоне, 2 броска, 2 хита и «+2» за 25:02

Никита Задоров сделал 1-ю результативную передачу в сезоне в матче с «Айлендерс». Защитник «Калгари» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4 ОТ).

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