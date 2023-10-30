В Приморском крае полицейские и общественники реализуют спецпроект «У терроризма нет будущего»

На территории Артемовского городского округа Приморского края проходят мероприятия в рамках спецпроекта «У терроризма нет будущего», направленные на просвещение школьников и студентов о разрушительных последствиях идеологии терроризма, формирование у них уважения и почтения к памяти погибших, а также нетерпимости к экстремистским проявлениям.