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СССР-Россия

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Роджерс: Блестящая дипломатия Зеленского

Роджерс: Блестящая дипломатия Зеленского

То, о чём так долго говорили большевики – случилось (оно всегда так, если большевики что-то говорят – так и будет).

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
😆
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17 час.
Игорь Максаков
Интересно, это дерьмо, типа гитлера, зеленского и других мразей в аду в помойном ведре держат? Вот совсем не думает человек с фамилией зеленский о будущем его близких и дальних родственниках, ведь так уж хочется войти в историю, хоть куском говна, но заисторичеться!
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11 час.

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