Роджерс: Блестящая дипломатия Зеленского

Игорь Максаков

Интересно, это дерьмо, типа гитлера, зеленского и других мразей в аду в помойном ведре держат? Вот совсем не думает человек с фамилией зеленский о будущем его близких и дальних родственниках, ведь так уж хочется войти в историю, хоть куском говна, но заисторичеться!