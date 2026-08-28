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Аргументы и Факты

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Рэпера Моргенштерна могут выписать из московской квартиры

Рэпера Моргенштерна могут выписать из московской квартиры

Савеловский районный суд Москвы назначил подготовку к судебному разбирательству по иску о признании рэпера Моргенштерна* утратившим право пользования жилым помещением, сообщили в судах общей юрисдикции столицы.

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