Россияне установили новый рекорд по банкротству физических лиц

В России обновили рекорд по банкротству граждан, со ссылкой на «Федресурс» сообщает информационное агентство ДА-ДА Новости За пол года арбитражные суды признали банкротами почти 163 тысячи россиян — это на 34 процента больше в годовом выражении.
В России обновили рекорд по банкротству граждан, со ссылкой на «Федресурс» сообщает информационное агентство ДА-ДА Новости За пол года арбитражные суды признали банкротами почти 163 тысячи россиян — это на 34 процента больше в годовом выражении.
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