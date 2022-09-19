Инсайдер Бен Гескин: владельцам iPhone 13 Pro нет смысла переходить на iPhone 14 Pro

Веб-инсайдер Бен Гескин, который часто публикует интересные концепт-арты и рендеры, основанные на слухах и различных утечках, делится своими мыслями об iPhone 14 Pro.
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