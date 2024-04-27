Российская армия освободила Бердычи: вторая к западу от Авдеевки линия обороны Сырского перестала существовать

Российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких направлений. Сегодня, как уже сообщало «Военное обозрение», наши войска завершили освобождение двух сёл, расположенных к северо-востоку от Очеретино – населённых пунктов Новокалино и Керамик.