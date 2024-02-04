Журналист Такер Карлсон прилетел в Россию. В Сети уже начались жаркие споры

Например, Илону Маску прочитали короткую лекцию о пропаганде и тысячах убитых Израилем детей.Только стало известно, что знаменитого американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве (сначала в аэропорту, а потом в Большом театре), как в соцсетях уже начались словесные разборки.