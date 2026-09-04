Одним из умнейших людей на планете оказался известный футболист. Его IQ почти на недостижимом уровне

Выше, чем у 99,9% населения планеты.В обществе укоренился стереотип о футболистах, как о людях с довольно скромным интеллектуальным багажом, чьи главные таланты ограничиваются умением быстро и много бегать, а также точно бить по мячу.
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