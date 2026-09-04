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Одним из умнейших людей на планете оказался известный футболист. Его IQ почти на недостижимом уровне

Одним из умнейших людей на планете оказался известный футболист. Его IQ почти на недостижимом уровне

Выше, чем у 99,9% населения планеты.В обществе укоренился стереотип о футболистах, как о людях с довольно скромным интеллектуальным багажом, чьи главные таланты ограничиваются умением быстро и много бегать, а также точно бить по мячу.

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