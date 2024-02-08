Путин назвал причину для введения войск РФ в Польшу

РИА Новости/Михаил Воскресенский РФ может направить свои войска в Польшу только в случае нападения со стороны Варшавы, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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