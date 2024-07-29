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Даже педикам бывает стыдно... но теперь этот позор навсегда

Даже педикам бывает стыдно... но теперь этот позор навсегда

Им в каментах напихали видео с открытия олимпиады в Сочи. Сравнение 2014 и 2024 — каждый второй комент.

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