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pisec

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Обзор смартфона Google Pixel 8a

Обзор смартфона Google Pixel 8a

Смартфоны от Google меня давно интересуют: до шестого поколения к этим смартфонам было немало претензий, к тому же они стоили неоправданного дорого, однако шестое поколение было уже вполне заслуживающим внимание, к тому же компания Google тогда выпустила специальную модель Google Pixel 6a, которая стоила относительно недорого, при этом имела отличную камеру (как и все Pixel, у которых камера - их главная "фишка") и не имела каких-то заметных компромиссов, и эта модель была очень популярной.

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