Путин потряс мир

АС

Александр Сысоев

По убедительности аргументов, образности, уверенному спокойствию, восхитительной своевременности и презрительной иронии эту речь Путина можно поставить в один ряд с его же Мюнхенской речью в 2007 году. Ну, а пол-второго ночи... - просто фирменный путинский стиль заставать врасплох: многие ждали "Орешника" из Капустина Яра, а вылетела оглушительная речь из Кремля.