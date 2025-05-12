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Путин потряс мир

Путин потряс мир

Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа Москвы на свою заплачку о 30-дневном перемирии.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
По убедительности аргументов, образности, уверенному спокойствию, восхитительной своевременности и презрительной иронии эту речь Путина можно поставить в один ряд с его же  Мюнхенской речью в 2007 году. Ну, а пол-второго ночи...  - просто фирменный путинский стиль заставать врасплох: многие ждали &quot;Орешника&quot; из Капустина Яра, а вылетела оглушительная речь из Кремля.
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