Эту ночь они не спали: европейские горе-политики, которые вчера, прячась за спиной Зеленского, пытались угрожать России, нервно жевали галстуки, ожидая ответа Москвы на свою заплачку о 30-дневном перемирии.
Путин потряс мир
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
По убедительности аргументов, образности, уверенному спокойствию, восхитительной своевременности и презрительной иронии эту речь Путина можно поставить в один ряд с его же Мюнхенской речью в 2007 году. Ну, а пол-второго ночи... - просто фирменный путинский стиль заставать врасплох: многие ждали "Орешника" из Капустина Яра, а вылетела оглушительная речь из Кремля.
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