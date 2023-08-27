Картина Ёситомо Нары «Нет значит нет» станет одним из главных лотов аукциона Phillips

Компания Phillips объявила выдающуюся картину Ёситомо Нары «Нет значит нет» одним из главных лотов предстоящей вечерней распродажи искусства 20-го века и современного искусства в Гонконге, которая состоится 6 октября в новом здании аукционного дома.
Компания Phillips объявила выдающуюся картину Ёситомо Нары «Нет значит нет» одним из главных лотов предстоящей вечерней распродажи искусства 20-го века и современного искусства в Гонконге, которая состоится 6 октября в новом здании аукционного дома.
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