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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Головина подтвердил, что у игрока есть предложение из Саудовской Аравии: «Топовый клуб по саудовским меркам, другие мы бы не рассматривали. Пока рано говорить, трансферное окно уже закрыто»

Агент Александра Головина подтвердил слова заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина , что у хавбека « Монако » есть предложение из Саудовской Аравии.

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