WorldVelosport
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

WorldVelosport

13 подписчиков

Новолодская одержала победу в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы

Итоги третьего дня первенства Европы по велоспорту на треке в Котбусе! Третий соревновательный день принес российской сборной новые медали, включая высшую награду в индивидуальной гонке преследования, а также успешные выходы в полуфиналы спринтерских дисциплин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии