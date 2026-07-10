Новолодская одержала победу в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы

Итоги третьего дня первенства Европы по велоспорту на треке в Котбусе! Третий соревновательный день принес российской сборной новые медали, включая высшую награду в индивидуальной гонке преследования, а также успешные выходы в полуфиналы спринтерских дисциплин.
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