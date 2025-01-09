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Мариинский театр анонсировал январские постановки для маленьких зрителей

Мариинский театр анонсировал январские постановки для маленьких зрителей

Мариинский театр представит музыкальные постановки для маленьких зрителей. Оперы на фольклорные сюжеты, созданные по мотивам сказок, будут представлены в камерном зале Прокофьева и Мариинском-2, сообщает пресс-служба учреждения.

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