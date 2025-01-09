Мариинский театр анонсировал январские постановки для маленьких зрителей

Мариинский театр представит музыкальные постановки для маленьких зрителей. Оперы на фольклорные сюжеты, созданные по мотивам сказок, будут представлены в камерном зале Прокофьева и Мариинском-2, сообщает пресс-служба учреждения.
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