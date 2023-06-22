Талибан нам не друг, но прибыли дороже

К слову, о лимитрофах «Талибан» – исламистская организация, пришедшая к власти в Афганистане после ухода оттуда войск НАТО, официально признана в России экстремистской.
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