Военное обозрение

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Талибан нам не друг, но прибыли дороже

Талибан нам не друг, но прибыли дороже

К слову, о лимитрофах «Талибан» – исламистская организация, пришедшая к власти в Афганистане после ухода оттуда войск НАТО, официально признана в России экстремистской.

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