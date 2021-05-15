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В Советском районе продолжается вакцинация жителей от COVID-19

В Советском районе продолжается вакцинация жителей от COVID-19

По словам медицинских работников, инъекций необходимо две – с интервалом в три недели. После первого этапа появляются защитные антитела, после второго эффект закрепляется, на 42 день формируется стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.

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