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Врачи выяснили, какое питание и тренировки лучше всего сжигают висцеральный жир

Врачи выяснили, какое питание и тренировки лучше всего сжигают висцеральный жир

Ученые из Норвежского университета науки и технологий продемонстрировали, что сочетание ограниченного по времени приема пищи и высокоинтенсивных интервальных тренировок помогает женщинам избавиться от жира, окружающего органы брюшной полости.

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