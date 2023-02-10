Врачи выяснили, какое питание и тренировки лучше всего сжигают висцеральный жир

Ученые из Норвежского университета науки и технологий продемонстрировали, что сочетание ограниченного по времени приема пищи и высокоинтенсивных интервальных тренировок помогает женщинам избавиться от жира, окружающего органы брюшной полости.
Ученые из Норвежского университета науки и технологий продемонстрировали, что сочетание ограниченного по времени приема пищи и высокоинтенсивных интервальных тренировок помогает женщинам избавиться от жира, окружающего органы брюшной полости.
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