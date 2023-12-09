Эксперты заявили, что только с Путиным может быть развитие в России

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева считает, что только с Владимиром Путиным мы продолжим последовательный путь развития.
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