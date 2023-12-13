Тен Хаг остался доволен игрой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Баварией», после которой команда вылетела из еврокубков

Эрик тен Хаг прокомментировал поражение «МЮ» в матче с «Баварией». Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от поражения команды в матче шестого тура Лиги чемпионов с «Баварией», после которого команда вылетела из еврокубков.