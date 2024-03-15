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Царьград

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Times: самолет министра обороны Британии потерял сигнал над Калининградом

Times: самолет министра обороны Британии потерял сигнал над Калининградом

Самолет ВВС Великобритании с главой минобороны страны Грантом Шэппсом вместе с журналистами летел из Польши обратно, русские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал воздушного судна.

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