Times: самолет министра обороны Британии потерял сигнал над Калининградом

Самолет ВВС Великобритании с главой минобороны страны Грантом Шэппсом вместе с журналистами летел из Польши обратно, русские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал воздушного судна.
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