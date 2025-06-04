Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»

Grandad

По законам арендаторы помещений бомбоубежищ обязаны были не разрушать их структуру и работоспособность. При необходимости они должны были быстро освободить занятые помеещеня в рабочем состояния. Прося денег, МЧС как бы подтверждает, что не смогло выполнить контроль да сохранностью работоспособности убежищ. Восстанавливать их работу должны арендаторы за свой счет.