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Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»

Адреса бомбоубежищ появятся на «Госуслугах»

Россияне смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергея Старовойтова.

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Комментарии
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Grandad
По законам арендаторы помещений бомбоубежищ обязаны были не разрушать их структуру и работоспособность. При необходимости они должны были быстро освободить занятые помеещеня в рабочем состояния. Прося денег, МЧС как бы подтверждает, что не смогло выполнить контроль да сохранностью работоспособности убежищ. Восстанавливать их работу должны арендаторы за свой счет.
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