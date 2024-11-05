Острые зубки Суоми-красавицы

В отличие от своих скандинавских коллег (практически всех!), в ходе Второй мировой войны продемонстрировавших склонность к пацифизму, финская армия неплохо показала себя в ходе Финской войны 1939–1940 годов.
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