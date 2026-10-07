Ночная стрельба и разборка? Жителей Краснодара разбудили подозрительные звуки

Неспокойная ночь выдалась у жителей улицы Домбайской в Краснодаре. Несколько мужчин устроили выяснение отношений, а шум конфликта оказался настолько громким, что разбудил местных жителей.
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