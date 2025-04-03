Танк Т-80 с катково-ножевым колейным минным тралом КМТ-7, оборудованный самодельной противодроновой защитой где-то в зоне СВО.
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Танк Т-80 с катково-ножевым колейным минным тралом КМТ-7, оборудованный самодельной противодроновой защитой где-то в зоне СВО.
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