Суд назначил дату рассмотрения дела новосибирского экс-замминистра транспорта о растратах

Суд в Новосибирске назначил дату рассмотрения дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого и экс-руководителя новосибирского Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова по статьям о мошенничестве, растрате и взятках.