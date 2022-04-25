Суд назначил дату рассмотрения дела новосибирского экс-замминистра транспорта о растратах

Суд в Новосибирске назначил дату рассмотрения дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта региона Сергея Ставицкого и экс-руководителя новосибирского Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Михаила Чуманова по статьям о мошенничестве, растрате и взятках.
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